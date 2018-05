1. Mai und Golan - Runde der ChefredakteurInnen

Bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher diskutierten am Donerstag Abend: Eva Linsinger (Profil), Georg Wailand (Krone), Helmut Brandstätter (Kurier), Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten).

Alles neu macht der Mai: Erstmals seit 2006 betritt die SPÖ-Spitze die politische Bühne des Tags der Arbeit am 1. Mai aus der Oppositionsrolle heraus – einer Rolle, in der sich die Partei anscheinend noch nicht so richtig wohlfühlt. Die Freiheitlichen müssen indes feststellen, dass sie trotz Regierungsverantwortung nicht überall erwünscht sind: Bei der Mauthausen-Gedenkfeier am 6. Mai ist die FPÖ nach wie vor nicht eingeladen – ob zurecht oder nicht, darüber scheiden sich die Geister. Für Aufregung sorgt unterdessen ein vom “Falter” veröffentlichtes Video, in dem zu sehen ist, wie österreichische UNO-Soldaten auf den Golan-Höhen einen Mordanschlag geschehen lassen, ohne einzugreifen. Wie ist dieser Vorfall zu bewerten? Die Runde der Chefredakteure diskutierte am Donnerstag Abend in ORF III.