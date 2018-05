1. Mai - Tag der Blasmusik

Mit Marschmusik durchs Dorf

Am 1. Mai, dem Tag der Blasmusik, erfüllte die Harmoniemusik das Dorfgebiet von Langen am Arlberg bis nach Danöfen mit zünftiger Marschmusik. Bei trockenem Wetter erfreuten die Musikanten an zahlreichen Plätzen die Bevölkerung mit ihren Klängen und bedankten sich gleichzeitig für die freiwilligen Spenden sowie für die Verköstigungen und Stärkungen. Hier ein großes Dankeschön an: Familie Walch Daniela und Andreas, Fam. Elwina und Karl Fritz mit Sylvia, Restaurant Wasserkraft, Frau Herta Neururer, Ingrid und Bert vom Johanniterstüble, Fam. Wechner, Fam. Barbara und Stefan Stemberger sowie Fam. Silke und Stefan Berthold. Vielen Dank!