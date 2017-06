1. Männer-Häkelcup brachte 5.549 neue Grannys

Hohenems. Ein Jahr lang – vom Emser Markt 2016 bis zu diesem Event im Herbst dieses Jahres – läuft die Granny Square Aktion der Hohenemser „Herzdamen“.

Dabei geht es darum, möglichst viele so genannte „Granny´s – das sind zehn mal zehn Zentimeter große Häkelfleckchen – zusammen zu bekommen, die anschließend zu Decken, Topflappen, Puppen- und Babydecken, Schals und sonstigen nützliche Textilien in verschiedenen Größen zusammengefügt werden. Die werden dann auf dem Emser Markt 2017 für einen guten Zweck verkauft. „Der Erlös geht an zwei Hohenemser Familien mit Kindern die eine spezielle, teure Therapie benötigen“, erklärt Jasmine Breitenberger, die Obfrau des gemeinnützigen Vereines „Herzdamen“.

Der 1. Männer-Häkelcup, der am vergangenen Samstag anlässlich der Veranstaltung „Hökla i d´r Gass“ durchgeführt wurde, brachte insgesamt 5.549 neue Grannys, die zu einem großen Teil schon vor dem Samstagsevent gehäkelt wurden. Bei der von Bürgermeister Dieter Egger zusammen mit Jasmine Breitenberger vorgenommenen Siegerehrung durften sich die „Häkelschalmeien“ aus Koblach mit 1399 Grannys über den Sieg und somit über eine Schnitzelpartie im Skiheim Schuttannen freuen.

Mit 1399 Grannys schafften die „Blue Häkler“ Platz zwei, Dritte wurden die „Topflappen“ vom VfB mit 1384 Grannys. Das Team der Offenen Jugendarbeit schaffte 407 Häkelfleckchen, die Mannschaft der ÖVP Hohenems landete mit 375 Grannys auf dem fünften Platz. Die Wolle für den Häkelcup wurde von Ulrike Bartenbach vom gleichnamigen Handarbeitsgeschäft in Bludenz gespendet. Insgesamt wurden bisher somit knapp 20.200 Grannys für den guten Zweck gehäkelt.

Neben dem Auftakt beim Emser Markt des Vorjahres waren die „Herzdamen“ auch beim Grillmärktle 2015 und beim Ostermärktle 2016 vertreten. Häkel-Stützpunkte befinden sich im Lusthaus, Vorkoster, Bioladen Frida, VfB-Clubheim, Fitnessstudio fit&gesund Kutzer und in der Bäckerei Mathis in der Lustenauerstraße. Zu den jeweiligen Öffnungszeiten kann man hier vor Ort häkeln, Wolle und Grannys abgeben, Vorbestellungen tätigen und sich über die Granny Square Aktion informieren. Natürlich sind auch Spenden für diese karitative Aktion erwünscht: Raiba Hohenems, AT94 3743 8000 0106 2645. Kontakt: Jasmine Breitenberger, Tel.: 0699-1832 1515, Mail: info@herzdamen.at .