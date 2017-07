1 Jahr Pokémon Go – Der Erfolg in Zahlen

VOL.AT berichtet damals von Anfang an: Pokémon Go – drei Teams kämpfen um die Vorherrschaft in Vorarlberg. Die App wurde seither viel genutzt – noch im Juni hatte Pokémon Go 60 Millionen Nutzer, berichtete venturebeat.com. Zwar kommt dies nicht an die 100 Millionen Spieler heran, welche im August 2016 Jagd auf die kleinen Monster machten, hingegen bleibt es trotzdem eine der meist genutzten Spiele-Apps. Durch Events, bei denen für ein paar Tage plötzlich eine Sorte von Pokemontypen gehäuft auftauchen, wie beispielsweise einem Halloween-Special für Pokémon Go und einem großes Update im Juni für die Arena-Kämpfe, konnten viele Nutzer bei Laune gehalten werden.

Besonders beliebt bei jungen Erwachsenen

Laut venturebeat.com konnte die App bisher 1,2 Milliarden Dollar erwirtschaften und wurde 752 Million Mal heruntergeladen. Genutzt wird das Spiel mit einem Anteil von 57,4 Prozent eher von Männern als von Frauen. Des Weiteren sind ungefähr 32,5 % der Spieler minderjährig. Besonders beliebt unter den 19- bis 34-Jährigen scheint das Spiel mit einem Nutzeranteil von 38 % zu sein. Diese jungen Menschen kennen Pokémon meist noch aus ihrer Kindheit als Spiel für den Gameboy.