1 Jahr gemeinsam aktiv!!

Der Dienstagshock im Hörbranzer Pfarrsaal feierte am 10.April 2018 seinen ersten Geburtstag.

Mit nur ganz wenigen Ausnahmen veranstaltete die Pfarre Hörbranz nun schon ein Jahr lang den Dienstagshock, der sich über immer mehr regelmäßige Besucher freuen darf. Dort können Jung und Alt aus allen Religionen und Schichten in entspannter Atmosphäre zusammen spielen, tratschen, Kaffee trinken, leckeren Kuchen genießen oder einfach einige gemütliche Stunden miteinander verbringen. Vielen nutzen die Gelegenheit auch, um eine Pause einzulegen, einen Spaziergang zu unterbrechen oder eine Wartezeit zu überbrücken. Die Erlöse die mit den moderaten Preisen erwirtschaftet werden, leiten die Organisatoren an soziale Projekte weiter. Außerdem können jeden Dienstagnachmittag ab 14.30 Uhr unkompliziert Kontakte und Freundschaften geknüpft und gepflegt werden. Auch besteht die Möglichkeit tatkräftig die Aktion „100 Mützen aus dem Leiblachtal“ zu unterstützen. Dabei werden „Käpple“ von Freiwilligen aus dem Leiblachtal gehäkelt oder gestrickt, die dann Kindern in Albanien zugutekommen. Bei fast jedem Dienstagshock sind fleißige und flinke Hände mit Nadeln und Wolle zu sehen, die sich über Verstärkung sicher freuen. Auch Wollspenden sind gerne willkommen.