1. FC Nürnberg/Georg Margreitter - © FCN/Media

Der 1. FC Nürnberg legt am Donnerstag Vormittag einen Zwischenstopp für eine Trainingseinheit am Kunstrasen in der Seehalle-Hard ein. Das öffentliche Training mit Beginn um 09.30 Uhr findet bei freien Eintritt statt. Mit an Bord ist auch der Vorarlberger Georg Margreitter, der seit der Saison 2016/17 bei den Franken unter Vertrag steht.