1. FC Köln gewinnt auch gegen Gladbach

Für den 1. FC Köln ist der Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder etwas näher gerückt. Das Schlusslicht startete am Sonntag mit einem durch Winter-Zugang Simon Terodde erst in der 95. Minute fixierten 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde. Der Ex-Club von Trainer Peter Stöger holte damit sechs der bisherigen neun Punkte in den jüngsten beiden Runden.

Die Richtung für die Kölner, für die auch Frederik Sörensen (34.) traf, stimmt also. Kommenden Samstag gilt es den Aufwärtstrend im Kellerduell beim HSV fortzusetzen. Die Hamburger haben nur noch sechs Zähler mehr als Köln auf dem Konto. Werder Bremen, das auf dem Relegationsrang liegt, hat nur noch sieben Zähler Luft auf das Tabellenende. Der erste Nichtabstiegsplatz, den Mainz einnimmt, ist für die Kölner acht Punkte entfernt.

Für die Gladbacher war nur Raffael (69.) erfolgreich, sie kassierten einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Der Verein ist mit 28 Zählern Sechster.