1.900 UniCredit-Mitarbeiter verließen Bank im 1. Quartal

Seit Dezember 2015 sei die Zahl der Mitarbeiter im UniCredit-Konzern um 4.500 Personen geschrumpft. Das waren 32 Prozent der Jobkürzungen, die der Entwicklungsplan vorsieht. Der Personalabbau erfolge nach Plan, befand UniCredit-Konzernchef Jean-Pierre Mustier.

In der Österreich-Division beschäftigte die Bank Ende März 5.424 Mitarbeiter – das waren fast sechs Prozent oder 340 Vollzeitstellen weniger als vor einem Jahr.

Für die UniCredit macht sich das Sparprogramm in der Österreich-Tochter bezahlt. Auch ohne die frühere Profitquelle Osteuropa schloss das 1. Quartal bei der Bank Austria heuer netto mit Gewinn. Die Kosten sind rückläufig, vor allem der Personalstand sinkt. Die Kreditrisikobilanz war sogar mit 50 Mio. Euro im Plus. Vor allem aber sind vorjährige Sonderkosten aus dem “Pensionsdeal” verdaut. Für das erste Quartal 2017 weist UniCredit für das österreichische Geschäft einen Nettogewinn von 68 Mio. Euro aus. Voriges Jahr standen um diese Zeit für Österreich rote Zahlen in den UniCredit-Büchern.

Das Zahlenwerk ist heuer nur bedingt vergleichbar, weil die Bank Austria voriges Jahr noch die Osteuropazentrale des Mailänder Konzerns war. Im Herbst 2016 musste die österreichische Bank die Osttöchter an die Mailänder Mutter abgeben. Das umfangreiche Ostgeschäft wurde für die Quartalsbilanz schon rückwirkend herausgerechnet. In der UniCredit-Österreich-Division “Commercial Bank Austria” (CBK) sind drei von vier österreichischen Geschäftssparten enthalten, nicht aber das Corporate/Investmentbanking. Samt dieser Sparte fiel das Nettoergebnis der Bank Austria im ersten Quartal 2017 fast doppelt so hoch aus.

Stark gestrafft wurde auch das Filialnetz. Bisher wurden in Europa 36 Prozent der insgesamt 944 Filialen geschlossen, die im Rahmen des adaptierten Geschäftsplans wegrationalisiert werden müssen. In Österreich sind, so die Mailänder, die Kosten dank Filialstraffung und Personalreduktion gesunken.

Nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse legte die UniCredit-Aktie an der Mailänder Börse zu. Die Aktie gewann 4,66 Prozent auf 16,84 Euro. Die UniCredit teilte am Donnerstag bei Bekanntgabe der Quartalszahlen u.a. mit, ihren Aktienanteil an der Krisen-Airline Alitalia vollständig abgeschrieben zu haben. Für die Kredite sei ausreichend Vorsorge getroffen worden.

