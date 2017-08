1.838 Doppelstaatsbürgerschaft-Verdachtsfälle in Tirol

Hunderte Verdachtsfälle in Tirol. - © APA

In Tirol gibt es nach Sichtung der vom Innenministerium übermittelten Daten 1.838 Verdachtsfälle von illegalen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgerschaften. Diese müssten nun von der Abteilung Staatsbürgerschaft überprüft werden, teilte das Land am Donnerstag in einer Aussendung mit.