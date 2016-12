1.700 Euro Mindestlohn – WKÖ geht auf Distanz

Gleichzeitig verwies er auf die höchste Arbeitslosigkeit in der Zweiten Republik und die Gefahr, dass insbesondere schlecht qualifizierte Arbeitnehmer ihren Job verlieren könnten. Viel wichtiger sei es bei den Lohnnebenkosten anzusetzen, so Gleitsmann im Ö1-Mittagsjournal am Dienstag.

Laut ÖGB-Chef Erich Foglar verdienen 400.000 Beschäftigte weniger als 1.700 Euro brutto im Monat. So liegt der Mindestlohn für Handelsangestellte im kommenden Jahr bei 1.546 Euro brutto. Das ist um 22 Euro brutto mehr als noch vor einem Jahr, was einem Anstieg von 1,4 Prozent entspricht. Laut Wirtschaftsforschern wird die Teuerungsrate im kommenden Jahr um 1,7 Prozent zulegen.

