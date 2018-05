1.500 Kekse zum Muttertag

Mit einem handgemachten Präsent bedanken sich die Betriebe der Wirtschaftsgemeinschaft am Samstag, 12. Mai, bei ihren Kundinnen für ihren Einkauf.

In rund 20 Betrieben der Bludenzer Innenstadt erhalten Kundinnen ein süßes Dankeschön der Bludenzer Bäcker und Konditoren. Die Aktion wird heuer bereits zum dritten Mal durchgeführt. Was dabei organisatorisch und logistisch dahinter steckt, weiß WIGE-Obmann Hanno Fuchs, der mit der Bäckerei Fuchs ebenfalls an der Aktion teilnimmt: „Für meinen Betrieb backe ich die Kekse selbst. Insgesamt werden im Rahmen der Aktion allerdings rund 1.500 handgemachte Kekse ausgegeben, weshalb wir auf die Zusammenarbeit mit den Bludenzer Bäckern und Konditoren angewiesen sind. Erfreulicherweise sind mit der Bäckerei Mangold, der Konditorei Fenkart und der Konditorei Fritz drei starke WIGE-Betriebe an der Aktion beteiligt.“ So schafft die Muttertagsaktion nicht nur ein positives Einkaufserlebnis, sondern stärkt auch den Zusammenhalt und die Gemeinschaft der Mitgliedsbetriebe der Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz.