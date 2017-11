1.100 Menschen am Mittwoch aus Mittelmeer gerettet

Bei elf von der italienischen Küstenwache koordinierten Einsätzen sind am Mittwoch 1.100 Menschen im Mittelmeer gerettet worden. Die Asylsuchenden befanden sich an Bord von zehn Schlauchbooten und einem kleinen Holzboot, teilte der italienische Küstenwache in einer Presseaussendung am Mittwochabend mit.

An den Rettungseinheiten beteiligten sich Schiffe der italienischen Küstenwache, der Marine, sowie von NGOs. Seit Jahresbeginn sind circa 115.000 Migranten in Italien eingetroffen, das sind 30 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch 159.427 Migranten angekommen waren. Italien versorgt derzeit fast 205.000 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen.