1.000 neue Obstbäume fürs Ländle

Die Landwirtschaftskammer Vorarlberg hat zusammen mit den Vorarlberger Obst-Verbänden eine große Obstbaumpflanzaktion organisiert. Das Land Vorarlberg beteiligt sich mit 50 Prozent an jedem gepflanzten Baum.

Im extensiven Obst- und Streuobstbau ist eine wachsende Dynamik zu spüren. Auf bäuerlichem Boden gibt es in Vorarlberg insgesamt rund 40.000 Hochstämme, im nichtbäuerlichen Bereich (etwa in Hausgärten oder Bauerwartungsland) etwa noch einmal so viele Bäume. Im Jahr 2016 betrug die Obsternte aus bäuerlichen Extensivanlagen in Vorarlberg rund 2.000 Tonnen, vor allem Äpfel und Birnen, 2017 war es wegen Frost nur etwa die Hälfte.