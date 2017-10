0:6-Debakel für Hittisau in Frastanz

Unser Team kam eigentlich recht gut ins Spiel und konnte die ersten zwanzig Minuten durchaus offen gestalten. In der 27. Minute gingen die Oberländer aber mit 1:0 in Führung und übernahmen nun zusehends das Kommando. In Minute 40 gelang ihnen dann folgerichtig auch der zweite Treffer zur 2:0 Pausenführung.

Nur drei Minuten nach Wiederbeginn fing sich der KFZ Hagspiel FC Hittisau den dritten Gegentreffer ein. Damit war die Gegenwehr gebrochen und auch jegliche Hoffnung auf einen Punktegewinn zerstört. Leider ließ sich unser Team nun doch sehr hängen und kassierte so in schöner Regelmäßigkeit bis zum Spielende noch drei weitere Treffer.

Unser 1b-Team konnte mit einem 0:0-Remis in Koblach zumindest einen Punkt mit nach Hause bringen.

Vorschau KFZ Hagspiel FC Hittisau – FC Thüringen:

Im letzten Heimspiel der Herbstsaison empfängt der KFZ Hagspiel FC Hittisau am Samstag, dem 28. Oktober 2017 um 14.00 Uhr den FC Thüringen. Die Gäste sind im letzten Jahr aus der Landesliga abgestiegen und wollen so schnell wie möglich wieder dorthin zurückkehren. Aktuell liegen sie bei diesem Vorhaben gut im Rennen. Für unser Team gilt es, mit einem vollen Erfolg den Anschluss an das vordere Tabellendrittel nicht zu verlieren. Dazu bedarf es aber sicherlich einer kämpferisch sowie spielerisch einwandfreien Leistung. Anschließend an diese Partie findet um 16.15 Uhr das Match unserer 1b-Mannschaft gegen die Spg. Kennelbach/Wolfurt 1c statt. Als Spieltagsponsor konnte die Firma Schmierstoffe Günther Köb aus Kennelbach gewonnen werden.

Außerdem wird an diesem Samstag auch unsere große Herbsttombola abgeschlossen. Zwischen den beiden Partien findet die Ziehung der Siegerlose statt. Lose können noch bis Samstag, dem 28.10.2017 (15.45 Uhr) bei allen Vorstandsmitgliedern sowie Spielern gekauft werden.