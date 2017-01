0:5! Auswärts pfui für die Wälder

Bereits vor dem Spiel waren die Stahlstädter in der Favoritenrolle. Die Wälder reisten den langen Weg mit einem geschwächten Kader an. Mit den Ausfällen von Putnik, Wolf, Nordh und Kompain wurden die Linien neu durchmischt. So bewies sich zum Beispiel der 19 jährige Simeon Schwinger zu Beginn in der ersten Reihe. Jesenice erzielte drei Tore im ersten Abschnitt. Erst schlug Tadej Čimžar zu, dann erhöhte Žan Jezovšek nach einem Breakthrough. In Überzahl legte dann Marjan Manfreda noch einen drauf. Der zweite Abschnitt verlief sehr ähnlich.

Sašo Rajser erzielte das vierte Tor für sein Team in Überzahl. Nach einer schnellen Aktion erhöhte Jure Sotlar für die Gastgeber. Im letzten Abschnitt kamen die Wälder endlich mehr zum Spiel, die Niederlage ließ sich dennoch nicht mehr abwenden. Damit endete der Grunddurchgang für die Stein Schützlinge auf Platz 15. Die Wälder fallen mit Cortina (6 Punkte), Red Bull Hockey Juniors (3 Punkte) HC Gröden (2 Punkte) und den Fassa Falcons (0 Punkte) ohne Bonus in die Qualifikationsgruppe A. Hier wird eine einfache Hin und Retourrunde gespielt, der Sieger der Gruppe steigt danach in das Play Off auf. Bereits am Mittwoch treffen die Wälder in Dornbirn auf Cortina (Spielbeginn 19:30 Uhr) und sind am Samstag in Salzburg zu Gast.

Alex Stein

„Das Spiel war ein Spiegel der gesamten Saison. Wir haben im ersten Abschnitt nicht gut gespielt und mussten uns zurückkämpfen. Die letzten 40 Minuten waren viel besser, aber es war zu spät. Montag gehen wir wieder an die Arbeit und fokussieren uns darauf die nächsten 8 Spiele zu gewinnen.“