Die Berge sind seine Heimat: Mathias Nesensohn aus Laterns ist ein echter Outdoor- und Fitness-Allrounder. Er ist Wanderführer, Mountain­bike-­Guide und Personal Trainer, der am liebsten in Vorarlbergs Bergen unterwegs ist. Diese Woche wagt er sich auf den Klettersteig Via Kapf in Götzis.